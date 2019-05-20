Зоологи предупреждают: в "Столбах" нельзя трогать детенышей диких животных. Специалисты обращаются ко всем посетителям заповедника, сообщает ГТРК "Красноярск".

Как раз в настоящее время у обитающих в заповедной зоне диких животных появляются на свет дети. Очень часто мамы оставляют малышей лежать на траве или в лесных зарослях одних. В это время взрослые звери ищут для семейства пищу.

Очаровательные детеныши маралов, косуль, оленей и многих других животных привлекают внимание многочисленных туристов. Приближаться к ним, а тем более трогать их, людям нельзя. Дело в том, что при возвращении назад самки могут учуять запах человека и просто не подойти к детенышу. Сами малыши пока что не могут найти себе пропитание, так что в этом случае они могут умереть от голода.