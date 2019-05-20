В Москве заминировали 10 школ

Сразу десять московских школ эвакуированы после анонимных угроз взрыва. На время проверки на улицу были выведены 9 тысяч школьников и учителей. Два колледжа и несколько школ полиция уже проверила. Во всех случаях угроза была ложной.

Поверку сообщений о минировании московских школ проверяют сотрудники Следственного комитета России, сообщает ТАСС. Анонимное сообщение поступило в полицию также и об угрозе взрыва в телецентре "Останкино". Телецентр проверяют кинологи с собаками. Последний раз сообщение о минирование телецентров в Москве проверялось 18 марта.

С осени 2017 года неизвестные неоднократно сообщали о минировании школ, вузов, торговых центров в Москве. Подмосковье, Санкт-Петербурге и других крупных российских городах. После этого правоохранительные органы проводили проверки, но ни в одном из случаев обнаружено реальных взрывных устройств не было. Часть звонков телефонных террористов поступало с иностранных телефонных номеров, в том числе с Украины, из США, Японии, Чехии и ряда других стран.

За неполных два года ущерб от действий телефонных террористов только в российской столице превысил 150 миллионов рублей. Кроме того, были эвакуированы более двух миллионов человек.