Три мотоциклиста улетели с трассы на соревнованиях в Пензе

В минувшее воскресенье в последний день соревнований по мотокроссу вылетели с гоночной трассы три пилота.

Инцидент произошел на трассе "Сурские зори" 19 мая, когда один из мотоциклистов через несколько секунд после старта потерял управление и задел своих соперников.

Три пилота на большой скорости въехали в холм, послуживший своеобразным трамплином, поднялись высоко в воздух, а затем рухнули на землю вместе с мотоциклами.

Издание "ПензаИнформ" сообщает, что один из спортсменов сломал обе ноги, у другого сотрясение мозга и перелом руки в двух местах, а третий отделался ушибами.