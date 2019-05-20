Шукшина встретилась с несостоявшейся невесткой в "Прямом эфире"
В "Прямом эфире" – развитие скандальной истории в отношениях простой девушки из Барнаула Фрейи Зильбер, которая родила ребенка от сына Марии Шукшиной Макара Касаткина.
Известная актриса на публике сделала вид, что не узнала несостоявшуюся невестку, но в студию программы пришла Анна — дочь Марии Шукшиной. Она призналась, что решились на это, потому что Фрейя "затерроризировала всех".
Мать маленького Марка, действительно, за это время стала телезвездой, предъявляя свои претензии звездной семье. Шукшины же все это время практически молчали.
На этот раз Анна Шукшина, решившись на публичный разговор, сообщила, что Макар ребенка к себе забирать не хочет, но хочет общаться с сыном, однако этого ему не позволяет сама Фрейя.
Она же, в свою очередь, жалуется, что Шукшины на контакт с ней не идут, а вписывать Макара отцом ребенка она боится, опасаясь, что у нее заберут сына.
Опасения внушает ей то, что, по словам Фрейи, бабушка Макара Зоя Касаткина, уже пыталась увезти ребенка, когда ему был год и восемь месяцев.
"В час ночи приехали на дачу, сломали нам забор, на меня автомат наставили. Вы даже не представляете!" – жалуется Зильбер.
В ответ на претензии Фрейи Анна рассказала, что не понимает ее претензий и жалоб на маленькую помощь от Макара.
Оказывается, дочь Марии Шукшиной сама живет в скромной съемной квартире и получает всего семь тысяч рублей алиментов в месяц на ребенка от бывшего мужа.
Почему мать Фрейи Нина Лупачева считает, что Шукшины имеют право негативно относиться к Фрейе? После каких ситуаций она по-новому взглянула на дочь, которую раньше называла "проституткой"? О чем Лупачевой удалось напрямую договориться с Марией Шукшиной? Где сейчас работает и живет Фрейя и почему семья Шукшиных не помогают Анне?
Продолжение этой резонансной истории в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".
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