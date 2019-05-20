В Кемерове загорелся крупнейший автосалон города

Сильный пожар охватил крупнейший в Кемерове автосалон на Октябрьском проспекте. Местные жители сняли на видео полыхающее здание.

За полчаса огонь полностью охватил кровлю здания, где располагаются автосалоны Hyundai и Skoda. На место, по данным МЧС, выехали 11 пожарных бригад.

Остается неизвестным, были ли люди в помещении, когда начался пожар. Очевидцы сообщают, что сотрудники не успели выгнать машины, внутри начались взрывы.