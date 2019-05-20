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20 мая 201917:31

Российские военные испытывают бронемашину для бойцов ПВО

mil.ru

На армейском конкурсе "Чистое небо" пройдет испытания специальная бронемашина "Тайфун-ПО". Ее основное предназначение – перевозка группы бойцов, вооруженных переносными зенитными ракетными комплексами "Игла", сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Южный военный округ.

Новинка относится к семейству уже известных бронеавтомобилей "Тайфун", которое выпускает компания "КамАЗ". Машина для бойцов ПВО также должна быть оснащена двигателем мощностью 450 лошадиных сил и защищать экипаж и десант по кругу от пуль стрелкового оружия. А если навесить дополнительные пластины из керамики, то броня выдержит даже попадание из тяжелого пулемета калибра 14,5 миллиметров.

"Тайфун" способен пережить врыл под днищем 8 килограммов тротила. А система автоподкачки позволит проехать на простреленных колесах до 50 километрах. Если пули и осколки повредят ветровое стекло, и оно потеряет прозрачность, у механика водителя есть несколько обзорных видеокамер.

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