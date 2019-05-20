Сергей Игнашевич может возглавить "Оренбург"

Бывший защитник сборной России, московских ЦСКА и "Локомотива" 39-летний Сергей Игнашевич может возглавить футбольный клуб российской премьер-лиги "Оренбург".

Как сообщает "Чемпионат.com", это станет возможно, если текущий наставник оренбурцев Владимир Федотов будет назначен на пост главного тренер "Рубина". Ранее в СМИ появилась информация, что главный тренер казанской команды Курбан Бердыев по окончании текущего сезона покинет клуб по собственному желанию.

Напомним, на счету Игнашевича 489 игр, 41 гол и 16 результативных передач в РПЛ, а также 127 матчей и восемь голов в футболке сборной России.