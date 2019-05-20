Мать, оставившую ребенка в поликлинике, отпустили на свободу

Неожиданная развязка громкой истории с матерью, которая бросила свою маленькую дочь в поликлинике. Прокуратура отменила в отношении Марии Рудницкой уголовное дело, а Савеловский суд отпустил ее на свободу. Почему в действиях женщины не нашли состава преступления? И что будет с ребенком теперь?

Марию Рудницкую в суд доставили под конвоем, внутрь завели быстро и под усиленной охраной. Скоро за ней последовал и сожитель — Шамиль Султанмурадов.

Рудницкую у здания Савеловского суда журналисты ожидали несколько часов, а далее события развивались стремительно. Заседание прошло за закрытыми дверями буквально за несколько минут. И Марию, и ее сожителя отпустили из-под стражи.

Пара в сопровождении адвоката бросилась наутек. Свернула в сторону железной дороги. Это бегство заняло минут 10, и все это время Мария и Шамиль молчали, закрывшись куртками. Редкими репликами отметился лишь адвокат.

- Ребенка никто не бросал! Все!

Точно так же, спрятав лицо за медицинской маской, в минувший четверг двадцатиоднолетняя Мария Рудницкая зашла в поликлинику на Бутырской улице и оставила там дочь Арину, после чего скрылась. Двухлетнего ребенка обнаружили медработники. С температурой и легкой простудой ее доставили в больницу. Девочка все еще там. У нее нашлись родственники.

"Пока мы не встретились с Шамилем, Мария была нормальным чудесным ребенком, мамой. Дома и детей накормит, и гулять с ними, и спать уложит, и кушать приготовит, и убирает, и стирает. Как появился Шамиль, Маша стала какая-то замкнутая. Со мной она вообще сейчас на данный момент абсолютно на контакт не идет", — рассказала мать задержанной Наталья Рудницкая.

Марию отпустили с формулировкой "отсутствие состава преступления". Отменили само постановление о возбуждении уголовного дела, в котором фигурировала статья "Оставление в опасности". Очевидно, прокуратура поликлинику опасным местом не посчитала.

Но Марии по-прежнему грозит статья "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Так что до сих пор неясно, какая судьба ждет маленькую Арину.