Новости В мире

Все видео этой рубрики
20 мая 201919:42

На атомной субмарине разгорелся скандал из-за "списков привлекательности"

REUTERS/Daniel Viramontes

Американское издание Military.com раскрыло детали сексуального скандала, разгоревшегося на подводной лодке Florida ВМС США, сообщает РИА Новости.

Данная субмарина — вторая на американском флоте, где служат женщины. На момент инцидента они составляли 32 человека из 173 военнослужащих в экипаже подлодки.

В июне 2018 года командир Florida Грегори Керчер получил сообщение, что кто-то из его подчиненных составил два скабрезных списка: в одном каждой девушке на борту были присвоены оценки в виде "звездочек", в другом содержались комментарии сексуального характера, оценивающие женскую часть подлодки.

После того, как слухи об данных списках быстро распространились среди команды, женщины начали беспокоиться о своей безопасности.

Керчер решил не докладывать о случившемся и собственными силами найти составителей списка. В итоге информация дошла до руководства военно-морских сил США, которое отправило капитана в отставку по причине его неспособности руководить командой и наложило ряд дисциплинарных взысканий на нескольких членов экипажа Florida.

Сейчас

18:15

Движение на фиолетовой ветке метро вошло в график

18:09

Гройсман заявил о решении покинуть пост премьера Украины

18:04

Путин помиловал четырех человек

17:23

На фиолетовой ветке метро поезд сбил пассажира

16:58

В Москве заминировали 10 школ

16:46

Три человека погибли при взрыве на АЗС в Подмосковье

15:52

Guardian: Петров и Боширов действовали не одни

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Евровидение-2019

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Зеленский официально стал президентом: на его речь уже последовала реакция

Зеленский официально стал президентом: на его речь уже последовала реакция

50 минут назад
Путин помиловал четырех человек

Путин помиловал четырех человек

2 часа назад
Эквадор передал личные вещи Джулиана Ассанжа Вашингтону

Эквадор передал личные вещи Джулиана Ассанжа Вашингтону

1 час назад
Российский военный самолет нарушил воздушные границы Эстонии, уверены в Таллине

Российский военный самолет нарушил воздушные границы Эстонии, уверены в Таллине

2 часа назад
Бутиной обещали помочь: семье не хватает денег на адвокатов

Бутиной обещали помочь: семье не хватает денег на адвокатов

57 минут назад
На атомной субмарине разгорелся скандал из-за "списков привлекательности"

На атомной субмарине разгорелся скандал из-за "списков привлекательности"

59 минут назад
Шукшина встретилась с несостоявшейся невесткой в "Прямом эфире"

Шукшина встретилась с несостоявшейся невесткой в "Прямом эфире"

2 часа назад
Топ-10 городов Китая с самым благоприятным деловым климатом

Топ-10 городов Китая с самым благоприятным деловым климатом

13 часов назад
Физики сгенерировали под водой самый громкий звук в истории

Физики сгенерировали под водой самый громкий звук в истории

5 часов назад
Дом в Италии, недвижимость в Киеве: обнародованы доходы Зеленского

Дом в Италии, недвижимость в Киеве: обнародованы доходы Зеленского

3 часа назад
"Евровидение": победу Лоуренса аннулировать не будут

"Евровидение": победу Лоуренса аннулировать не будут

22 часа назад
В саду "Эрмитаж" вручат премию "Все цвета джаза"

В саду "Эрмитаж" вручат премию "Все цвета джаза"

5 часов назад
В Консерватории пройдет гала-концерт с участием мировых звезд

В Консерватории пройдет гала-концерт с участием мировых звезд

8 часов назад
Нужна помощь: Рамазана Хайруллина спасут дорогие лекарства

Нужна помощь: Рамазана Хайруллина спасут дорогие лекарства

11 часов назад
Facebook рассказал о разработке "любопытных" роботов

Facebook рассказал о разработке "любопытных" роботов

19 минут назад
Чемпионат мира. Швеция перед игрой с Россией одержала победу над Латвией

Чемпионат мира. Швеция перед игрой с Россией одержала победу над Латвией

58 минут назад
Гройсман заявил о решении покинуть пост премьера Украины

Гройсман заявил о решении покинуть пост премьера Украины

2 часа назад
Опять генетика? Учёные выяснили, что влияет на желание завести собаку

Опять генетика? Учёные выяснили, что влияет на желание завести собаку

2 часа назад
Метеорологи: сети 5G отбросят прогнозы погоды в 1980-е

Метеорологи: сети 5G отбросят прогнозы погоды в 1980-е

2 часа назад
Юные исполнители показали высочайшее мастерство на фестивале Astana Piano Passion

Юные исполнители показали высочайшее мастерство на фестивале Astana Piano Passion

2 часа назад
"Робо": вышел трейлер семейной комедии Сарика Андреасяна

"Робо": вышел трейлер семейной комедии Сарика Андреасяна

3 часа назад
Собчак назначили генпродюсером телеканала "Супер"

Собчак назначили генпродюсером телеканала "Супер"

3 часа назад
Миссия с убийством журналиста была удалена из игры по требованию СМИ

Миссия с убийством журналиста была удалена из игры по требованию СМИ

4 часа назад
Жительница Кракова родила шестерню

Жительница Кракова родила шестерню

4 часа назад
Guardian: Петров и Боширов действовали не одни

Guardian: Петров и Боширов действовали не одни

4 часа назад
Адвокаты Кокорина и Мамаева обжаловали приговор

Адвокаты Кокорина и Мамаева обжаловали приговор

4 часа назад
Для реставрации "Ивана Грозного" в Третьяковке собрали уникальный стол-трансформер

Для реставрации "Ивана Грозного" в Третьяковке собрали уникальный стол-трансформер

4 часа назад
В ближайшие дни грузовикам запретят ездить днем

В ближайшие дни грузовикам запретят ездить днем

5 часов назад
Трамп рассказал, что скрыл кибератаку против России по просьбе разведки

Трамп рассказал, что скрыл кибератаку против России по просьбе разведки

7 часов назад
Что полезнее, мясо или рыба: ученые знают ответ

Что полезнее, мясо или рыба: ученые знают ответ

8 часов назад
Выявлены новые потенциально опасные последствия космических полётов

Выявлены новые потенциально опасные последствия космических полётов

8 часов назад
Мошенники пытались отобрать у пенсионерки квартиру с помощью двойника

Мошенники пытались отобрать у пенсионерки квартиру с помощью двойника

9 часов назад
У Audi Q5 может случиться отказ тормозов

У Audi Q5 может случиться отказ тормозов

9 часов назад
Ростовский школьник чуть не сорвался со второго этажа во время побега

Ростовский школьник чуть не сорвался со второго этажа во время побега

10 часов назад
Обзор смартфона Huawei P30: базовый флагман

Обзор смартфона Huawei P30: базовый флагман

10 часов назад
Смартфоны Huawei лишили полноценной версии Android

Смартфоны Huawei лишили полноценной версии Android

10 часов назад
90 секунд - и деньги у мошенников: новая схема кражи денег с карт Сбербанка

90 секунд - и деньги у мошенников: новая схема кражи денег с карт Сбербанка

10 часов назад
На юге столицы запустили пробные поезда для Московских центральных диаметров

На юге столицы запустили пробные поезда для Московских центральных диаметров

10 часов назад
Аквариумная рыбка помогла приблизиться к разгадке роли сна

Аквариумная рыбка помогла приблизиться к разгадке роли сна

11 часов назад
Бунт в колонии под Душанбе: убиты три охранника и 29 заключенных

Бунт в колонии под Душанбе: убиты три охранника и 29 заключенных

12 часов назад
Баскетболисты ЦСКА стали победителями Евролиги

Баскетболисты ЦСКА стали победителями Евролиги

21 час назад
Сборная России взяла верх над швейцарскими хоккеистами на чемпионате мира

Сборная России взяла верх над швейцарскими хоккеистами на чемпионате мира

21 час назад
Долгожданная награда для Делона и заложники "Евровидения"

Долгожданная награда для Делона и заложники "Евровидения"

21 час назад
Нина Шацкая споет в Доме музыки о весне и любви

Нина Шацкая споет в Доме музыки о весне и любви

17.05.2019 21:38