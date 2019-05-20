На атомной субмарине разгорелся скандал из-за "списков привлекательности"

Американское издание Military.com раскрыло детали сексуального скандала, разгоревшегося на подводной лодке Florida ВМС США, сообщает РИА Новости.

Данная субмарина — вторая на американском флоте, где служат женщины. На момент инцидента они составляли 32 человека из 173 военнослужащих в экипаже подлодки.

В июне 2018 года командир Florida Грегори Керчер получил сообщение, что кто-то из его подчиненных составил два скабрезных списка: в одном каждой девушке на борту были присвоены оценки в виде "звездочек", в другом содержались комментарии сексуального характера, оценивающие женскую часть подлодки.

После того, как слухи об данных списках быстро распространились среди команды, женщины начали беспокоиться о своей безопасности.

Керчер решил не докладывать о случившемся и собственными силами найти составителей списка. В итоге информация дошла до руководства военно-морских сил США, которое отправило капитана в отставку по причине его неспособности руководить командой и наложило ряд дисциплинарных взысканий на нескольких членов экипажа Florida.