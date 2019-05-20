Чемпионат мира. Швеция перед игрой с Россией одержала победу над Латвией

В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная Швеции на льду арены имени Ондрея Непелы обыграла национальную команду Латвии со счетом 5:4.

У победителей встречи голами отметились Элиас Петтерссон (11-я минута), Адриан Кемпе (34), Антон Линдер (50), Патрик Хернквист (51) и Деннис Расмуссен (59), а у латышей хет-трик оформил Роберт Букартс (30, 42, 57) и единожды отличился Янис Якс (44).

В параллельной игре сборная Великобритании прервала серию из шести поражений и одержала первую победу на турнире, обыграв в овертайме команду Франции – 4:3.

Швеция одержала пятую победу кряду и с 15 очками занимает третье место в группе В, а Латвия, потерпевшая третье поражение кряду, расположилась на пятой строчке, имея в активе шесть очков.

В заключительном матче группового этапа шведы во вторник, 21 мая сыграют с россиянами, а латыши в тот же день встретятся с норвежцами.