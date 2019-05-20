Инаугурация Зеленского: цитата из Рейгана, отповедь Ляшко, роспуск Рады

Владимир Зеленский сегодня стал президентом Украины. В Киеве, в здании Верховной Рады, прошла его инаугурация, на которой он сразу же заявил, что эту самую Раду распускает. А заодно посоветовал освобождать кресла и членам правительства. Некоторые совету уже последовали: премьер Гройсман заявил, что покинет свой пост. А вот предшественнику Зеленского — Петру Порошенко — напротив, кажется, что народ по нему еще затоскует: после поражения на прошедших выборах он намерен участвовать в следующих.

Владимир Зеленский в заметно приподнятом настроении. Идёт пешком вдоль Мариинского парка. Там собрались три тысячи человек. Кому-то даже повезло сделать селфи с президентом.

В этот момент в Верховной раде — представление иностранных гостей. Лидеры Грузии, Венгрии и трех прибалтийских республик. Сразу шесть вице-премьеров от разных стран. Министр обороны Канады. Из США приехал министр энергетики Перри.

"Я, Владимир Зеленский, волею народа выбранный президентом Украины, торжественно присягаю на верность Украине".

Удостоверение президента Зеленский перекладывает на бархатную подушечку. Солдат почётного караула роняет документ. Всё остальное — чётко по протоколу. Присутствующие в зале эмоции пытаются скрывать. Но на словах Зеленского о готовности пожертвовать всем, даже своей новой должностью — ради мира на Донбассе, спецпредставитель Госдепа Курт Волкер едва сдерживает улыбку.

Из американского на этой церемонии была ещё цитата Рейгана.

"Правительство не решает наших проблем. Правительство и есть наша проблема", — напомнил Зеленский.

Членам кабинета министров он предложил написать заявления по собственному желанию. Премьер Гройсман последовал совету и сразу после церемонии объявил, что уйдет в отставку на ближайшем заседании правительства в среду.

"Я предложил президенту объединить усилия правительства и Рады, но он выбрал другой путь и своим заявлением взял на себя всю ответственность перед будущими угрозами", — заявил он.

Обращаясь в своем выступлении к жителям Юго-Востока, Зеленский перешел на русский язык, вопреки закону о мове. За это его тут же перебил радикал Ляшко. Зеленский мгновенно парировал.

"Они понимают по-украински! – Да, понимают, но спасибо вам за то, что продолжаете разделять людей, пан Ляшко".

Тяжелый взгляд Порошенко. Сосредоточенные лица генпрокурора и главы СБУ. Конец церемонии инаугурации ознаменовал ещё и конец нынешнего созыва Верховной рады.

"Я распускаю Верховную раду VIII созыва. Слава Украине!" – провозгласил Зеленский.

И после этого заявления не совсем ясно — комментарий спикера Парубия, закрывавшего это заседание, относился больше к выступлению нового президента или ко всем последним пяти годам?

"Было весело", — констатировал тот.

Известно, что сразу после церемонии Порошенко, Гройсман и Яценюк собрались в кабинете Парубия. Что обсуждали — понятно. И вполне однозначной получилась реакция на новость о роспуске Верховной рады от тех, кто следил за церемонией по большим экранам у стен парламента: "Ура!"

Нынешним депутатам ещё до роспуска Зеленский предложил отказаться от неприкосновенности, вернуть статью о незаконном обогащении и принять поправки в избирательный кодекс. Готовность к выборам уже подтвердили в "Оппозиционной платформе "За жизнь". Тимошенко выступила с обращением.

"Я считаю, что этот парламент "наработал" на досрочные выборы. Наша команда полностью готова к ним, и я не сомневаюсь, что мы примем в них сильнейшее участие", — заявила лидер фракции "Батькивщина в Верховной раде Украины.

От площади Верховной рады Зеленский отправится в администрацию, пока на Банковую – накануне в его штабе заявили, что администрация президента переедет.

Но прежде, у Мариинского дворца — представление силовиков новому верховному главнокомандующему. Глава МВД Аваков в гражданке. Командующий сил спецопераций, то ли забыл, то ли демонстративно не отдал воинское приветствие. Главу СБУ толпа освистала.

Для некоторых — это было последнее представление. Руководитель службы безопасности Украины Грицак и министр обороны Полторак уже подали в отставку.

В Мариинском дворце Зеленский провел ряд встреч с иностранными гостями. А затем, также пешком, отправился в администрацию президента. На завтрашний рабочий день новый президент пригласил к себе руководителей парламентских фракций, чтобы обсудить роспуск Рады и дату досрочных выборов.