От "безобидной" родинки до меланомы: как предупредить болезнь вовремя
Сегодня в рамках Всемирного дня диагностики меланомы любой желающий мог пройти бесплатное обследование. Меланома — одна из самых агрессивных форм рака, и крайне важно найти ее на самых ранних стадиях. Тогда она лечится сравнительно легко. Обнаружить и предотвратить болезнь каждый может самостоятельно.
Проснуться и понять, что это был страшный сон, мечтает Дарья. Ее кошмар начался в прошлом году. Невыносимая мигрень: МРТ показала опухоль мозга. После операции выяснилось, что это метастазы меланомы. Назначили лучевую и химиотерапию, семь облучений на установке гамма-нож. Но результат был временный.
"Последним мне сделали облучение всего головного мозга, из-за которого я уже два месяца лежу пластом, сама встать не могу", — говорит Дарья Торлопова.
Найти источник болезни не могли. Но Дарья вспомнила: в 2013 году в онкодиспансере ей удалили родинку, которую признали доброкачественной. Повторная проверка образца в Петербурге показала, что она пострадала из-за врачебной ошибки.
"Все сопоставили и поняли: то, что вырезали — это метастаз вот той опухоли, которая была вырезана в 2013 году", — делится супруг Дарьи Виктор Симаков.
Семья готовит иск в суд, ведь эффективность лечения меланомы зависит от времени начала терапии. Неслучайно онкологи учредили отдельный день диагностики этого агрессивного вида рака.
— В солярий ходите?
— Нет.
— Это правильно, потому что солярий максимально вреден с точки зрения развития злокачественных образований.
В группе риска — светлокожие люди, злоупотребляющие загаром, а также те, у кого в семье были случаи онкологии. В Московском научном-практическом центре дерматовенерологии и косметологии обследование проводят с помощью видеодерматоскопа. Он сканирует тело человека, выделяя подозрительные образования.
"То, что человеческим глазом невозможно зафиксировать, данный аппарат с этим справляется легко", — рассказывает дерматовенеролог Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии Оксана Лупашко.
Так составляют паспорт родинок. Если делать исследование один раз в год, процесс перерождения в меланому можно увидеть на раннем этапе. Делается снимок и сразу же можно узнать размер новообразования. Например, два очага меланомы врачи смогли найти даже у пациента с тысячей родинок.
"Примерно 2-3 процента от обратившихся — у них выявляется меланома. В марте мы выявили 33 пациентов с меланомой", — рассказывает директор Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии Николай Потекаев.
Сходить к врачу призывает всех и Ульяна Шкатова. Болезнь у нее нашли четыре года назад. Началось все с родинки, которая меняла цвет. И, казалось, вырезали ее вовремя. Но спустя два года метастазы появились по всему телу. Позади — 7 операций, вакцинотерапия и таргетное лечение. Ремиссии добиться не удалось.
"Капельницы я делаю каждые три недели, от этого зависит вся моя жизнь и мое самочувствие", — делится Ульяна Шкатова.
Надежда — на иммунотерапию и комбинацию двух инновационных лекарств. Жизнь, за которую Ульяна отчаянно борется, изменилась навсегда.
— Начала я заниматься творчеством, когда узнала о диагнозе.
Она берет в руки кисть, когда боль отступает. Рисует любимый Петербург, мечтая однажды снова гулять по нему беззаботно.
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