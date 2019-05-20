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20 мая 201921:46 Михаил Антонов

Тайное видео и роковая женщина: вице-канцлер Австрии угодил в ловушку

Прокуратура Австрии отказалась начать расследование в отношении бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе из-за вызвавшей громкий скандал видеозаписи. Но запись и так свое дело сделала. Припасенный два года назад компромат почему-то всплыл только сейчас, перед выборами в Европарламент.

Правительственный кризис в Австрии стал следствием "контролируемого слива". Это когда заинтересованный службы или лица передают в СМИ компромат.

Ситуация необычна тем, что в данном случае, сами СМИ — немецкие Der Spiegel и Sueddeutsche Zeitung не знают источника происхождения видео.

"Несколько месяцев назад нам рассказали про это видео. Нам показали первые фрагменты, после чего нам передали все записи на USB-носителях в заброшенном отеле. К сожалению, у нас нет проверенной информации о том, кто стоит за записью", — отметила корреспондент газеты Sueddeutsche Zeitung Лейла Аль-Серори.

Как бы то ни было? руководители ультраправой Австрийской партии свободы Штрахе и Гуденус стали жертвами классической подставы.

Вначале записи, сделанной в 2017 году на Ибице, мужчина в белых штанах, вероятно, хозяин дома, расставляет камеры: две в комнате и одну на веранде. В белых штанах на видео появляется только один мужчина — немец, якобы бойфренд той женщины, которую в прессе называют "племянницей российского олигарха Аленой Макаровой". Но она, по словам Штрахе, представилась ему гражданкой Латвии.

Лицо этой гражданки на записи заретушировано, чтобы затруднить опознание. Не понятно, кто это сделал — авторы компромата или уже сотрудники немецких СМИ. Больше никакой информации о ней нет. Сам Игорь Макаров, глава группы компаний "Арети", занимающий 48 место в списке богатейших людей России, пребывает в недоумении.

"Широко известен тот факт, что я был единственным ребенком в семье, и, соответственно, племянниц у меня нет. С женщиной, именующей себя Аленой Макаровой, я не имею никаких родственных связей и не знаком вообще", — заявил россиянин Игорь Макаров.

Наиболее компрометирующие австрийского вице-канцлера вещи — про перевыборное финансирование партии, покупку влиятельной газеты Kronenzeitung в обмен на льготы по бизнесу, прозвучали как раз на веранде. Позже в комнате уже появляется алкоголь, мужчины говорят одновременно, Гуденус пытается переводить. Здесь единственный раз слышен голос таинственной женщины, которая явно знает, что происходит.

"Я не понимаю, можем мы говорить нормально? Можем мы говорить нормально?" – капризно несколько раз произносит она.

Откровеннее было бы только: "Будьте добры, помедленнее, я записываю".

При этом единственный человек, почувствовавший неладное — женщина, которая сидит справа от Штрахе. Это боснийская сербка Таяна Гуденус. Ее реплики не вошли в опубликованный ролик, но их цитируют газеты.

Жена Гуденуса Таяна — единственная, кто несколько раз со скепсисом спрашивает, не ловушка ли это. Ее муж и Штрахе от нее отмахнулись. Как бы то ни было, Штрахе многократно на видео повторяет:

"Все должно проходить легально, в соответствие с законом и нашей программой".

Надо было прислушаться к женской интуиции — сегодня не пришлось бы писать заявления об ставке с правительственных и партийных постов, просто исходя из культуры политического быта, потому что уголовного состава в действиях Штрахе и Гуденуса австрийская прокуратура не нашла и возбуждать дело отказалась. Экстренная ревизия партийной бухгалтерии также не выявила подозрительных вливаний накануне выборов 2017 года. Никаких нарушений зафиксировано не было, как утверждает теперь уже первый человек в австрийской Партии свободы Норберт Хофер, которого прочат на пост вице-канцлера вместо Штрахе.

"Я вчера изучил все пожертвования, которые поступили в партию за прошлые годы. И могу вам сказать, что это все несущественные суммы", — подчеркнул председатель австрийской Партии свободы, министр транспорта Австрии Норберь Хофер.

А вот газету Kronenzeitung — крупнейшее издание Австрии — действительно купили. Но только через год после австрийских выборов. И купил немецкий холдинг Funke Mediengruppe. И все-таки скандал потребовал жертв и самопожертвования.

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о том, что с коалиционным правительством покончено. Новые парламентские выборы пройдут предположительно в начале осени. Курц планирует, не дожидаясь их, также отправить в отставку министра внутренних дел Кикля — он также из партии "Свобода", но тогда кабинет угрожают покинуть все прошедшие по партийной квоте министры, включая главу МИД Карин Кнайсль. Возглавлять правительство меньшинства — не самый удачный вариант для политика перед досрочными выборами.

Так что скандал, разваливший коалицию, канцлер Австрии может считать атакой лично на себя и на свою правоцентристскую Народную партию. Тем более, что это, похоже, проделки старого знакомого — израильского политтехнолога, который уже работал против Курца.

"Если мы говорим о методах, мне это очень напоминает Таля Зильберштейна, советника Социал-демократической партии Австрии во время избирательной кампании 2017 года. Он применял похожие методы по всему миру. Я считаю возможным, что за этим скрывается Зильберштайн", — предположил Себастьян Курц.

Кроме подозрений в отмывании денег, подделке документов и мошенничестве, Зильберштейн сам известен как автор схем по теневому финансированию израильских выборов, отметился сотрудничеством с украинским политиком Юлией Тимошенко в ходе провальной для нее президентской кампании 2014 года. Во время работы в Киеве, наверняка, приобрел широкий круг знакомств, в том числе и с русскоязычными женщинами.

Если Зильберштейн, а канцлер Курц вряд ли стал бы безосновательно поминать его вслух, действительно стоит за провокацией против австрийского правительства, то он может считать это большим профессиональным достижением.

Но политтехнологи не работают на энтузиазме. Возникает вопрос: кто заказчик? Разброс мнений на этот счет может быть очень широкий. Пленка двухлетней давности, как бутылка дорогущего вина, откупоренная к празднику в большой компании с одни непьющим в канун выборов в Европарламент пришлась очень кстати абсолютно всем политическим силам, кроме правых евроскептиков.

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