Взрыв в Серпухове вызвали пары бензина при сварке

Мощный взрыв прогремел сегодня вечером на автозаправке в Серпухове. Там во время ремонта сдетонировали пары бензина. Погибли три человека, ещё один сейчас в больнице. Причины ЧП устанавливает Следственный комитет.

Едкий запах здесь ощущается до сих пор. Все произошло около трех часов дня, когда рабочие ремонтировали резервуар для хранения топлива и вели сварочные работы. В какой-то момент сдетонировали пары бензина. Раздался взрыв. Металлическую ёмкость разорвало в клочья. Осколки бетонных плит, покрывавших ее, разлетелись на десятки метров. Металлическая конструкция с указанием марки топлива которая была установлена на резервуаре, взмыла вверх на десятки метров и перелетев через всю заправку, обрушилась прямо рядом с дорогой.

"В результате инцидента погибли торе мужчин, ещё один госпитализирован. Ему оказывается необходимая помощь. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — рассказала Евгения Кирюшина, помощник руководителя главного следственного управления СКР по Московской области.

Выжившему невероятно повезло. Ведь шансов уцелеть практически не было.

Осколками бетона посекло линии электропередачи. На место прибыли несколько ремонтных бригад. Сейчас все подходы к АЗС по-прежнему оцеплены. Всё детали — например, были ли соблюдены меры безопасности — предстоит выяснить следователям.