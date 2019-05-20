Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
20 мая 201921:23 Анна Балан

12-летнего мальчика, спасшего девочку из колодца, наградят за героизм

В районе Марьино начата проверка дренажной системы после того, как на детской площадке маленькая девочка едва не погибла, провалившись в колодец. Коммунальщики проводят дополнительное укрепление люков. Нам удалось поговорить с подростком, который героически спас попавшего в беду ребенка. В МЧС, кстати, сегодня заявили, что собираются его наградить.

"Тут много ссадин, тут маленький ушиб", — показывает мальчик синяки. Ничего особенного в своем поступке двенадцатилетний Дима не видит. Просто в тот момент иначе поступить не мог. На волоске — жизнь маленькой девочки — это все, о чем он тогда мог думать.

— Было трудно взять девочку, потому что в колодце не было никакого света. Голова кружилась от крика ребенка, от замкнутого пространства, боялся не удержать ее, — рассказывает маленький герой Дмитрий Мешков.

За всем происходящим наблюдали друзья Димы:

— Дима мог сорваться и упасть в воду вниз головой.

Пойти на такой рискованный шаг решили мужчины, которые в момент чрезвычайного происшествия оказались рядом. Они никак не могли помочь девочке — взрослому человеку в узкое пространство не пролезть. Обратились к Диме и он согласился. Вниз головой, над трехметровой ямой с водой, мальчик провисел почти 5 минут.

Как только детей вытащили на поверхность, спасатели кинулись обогревать девочку. В ледяной воде малышка промерзла и промокла насквозь. Согревали специальным термопокрывалом. Диму хвалили, благодарили, даже пытались дать мальчику денег, но он отказался.

Сейчас на месте происшествия — целый десант проверяющих.

"То, что случилось, это результат, скорее всего, вандальных действий, потому что крышки всегда закрыты, ежедневно у нас совершает обход мастер участка", — прокомментировал заместитель генерального директора эксплуатирующей организации Александр Хабаров.

Вот так выглядит тот самый обход парка — люди в форме наблюдают за порядком издалека, а при нашем появлении и вовсе убегают:

— Вы охрана?

— Нет!

Открыть крышку злосчастного люка не так-то и просто. На то, чтобы открутить все болты, даже с помощью шуроповерта, потребуется несколько минут.

После этого эксперимента версия с вандализмом кажется несостоятельной. Причина, по которой двухлетняя девочка провалилась в дренажную систему, возможно, просто халатность.

"Вода уходит через трубу и сливается, соответственно, в дренаж. Когда достигает определенного уровня, подъезжает машина, откачивает воду и опять закрывает", — говорит Александр Хабаров.

Видимо, крышку забыли закрыть, когда из трубы выкачивали воду.

"Вот эта крышка, она легкая, пластиковая, не была закреплена ничем. То есть, если ее ребенок заденет ногой, она просто сваливается и все", — делится мнением очевидец произошедшего.

Детская площадка буквально окружена такими люками. Они здесь через каждые 5-10 метров, ничем не огорожены и в траве их очень трудно заметить.

Оба ребенка, к счастью, не пострадали. Коммунальщики после случившегося решили установить в трубах еще и дополнительные внутренние крышки.

Сейчас

22:00

Глава столбовского отдела чеховской полиции отправлен в СИЗО

18:15

Движение на фиолетовой ветке метро вошло в график

18:09

Гройсман заявил о решении покинуть пост премьера Украины

18:04

Путин помиловал четырех человек

17:23

На фиолетовой ветке метро поезд сбил пассажира

16:58

В Москве заминировали 10 школ

16:46

Три человека погибли при взрыве на АЗС в Подмосковье

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Евровидение-2019

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Инаугурация Зеленского: цитата из Рейгана, отповедь Ляшко, роспуск Рады

Инаугурация Зеленского: цитата из Рейгана, отповедь Ляшко, роспуск Рады

1 час назад
Google больше не в помощь: Китай не получит от США ни софта, ни железа

Google больше не в помощь: Китай не получит от США ни софта, ни железа

57 минут назад
Тайное видео и роковая женщина: вице-канцлер Австрии угодил в ловушку

Тайное видео и роковая женщина: вице-канцлер Австрии угодил в ловушку

24 минуты назад
12-летнего мальчика, спасшего девочку из колодца, наградят за героизм

12-летнего мальчика, спасшего девочку из колодца, наградят за героизм

47 минут назад
Взрыв в Серпухове вызвали пары бензина при сварке

Взрыв в Серпухове вызвали пары бензина при сварке

35 минут назад
На атомной субмарине разгорелся скандал из-за "списков привлекательности"

На атомной субмарине разгорелся скандал из-за "списков привлекательности"

2 часа назад
Шукшина встретилась с несостоявшейся невесткой в "Прямом эфире"

Шукшина встретилась с несостоявшейся невесткой в "Прямом эфире"

4 часа назад
Топ-10 городов Китая с самым благоприятным деловым климатом

Топ-10 городов Китая с самым благоприятным деловым климатом

15 часов назад
Физики сгенерировали под водой самый громкий звук в истории

Физики сгенерировали под водой самый громкий звук в истории

6 часов назад
Бутиной обещали помочь: семье не хватает денег на адвокатов

Бутиной обещали помочь: семье не хватает денег на адвокатов

2 часа назад
Дом в Италии, недвижимость в Киеве: обнародованы доходы Зеленского

Дом в Италии, недвижимость в Киеве: обнародованы доходы Зеленского

5 часов назад
"Евровидение": победу Лоуренса аннулировать не будут

"Евровидение": победу Лоуренса аннулировать не будут

19.05.2019 21:56
В саду "Эрмитаж" вручат премию "Все цвета джаза"

В саду "Эрмитаж" вручат премию "Все цвета джаза"

7 часов назад
В Консерватории пройдет гала-концерт с участием мировых звезд

В Консерватории пройдет гала-концерт с участием мировых звезд

9 часов назад
Нужна помощь: Рамазана Хайруллина спасут дорогие лекарства

Нужна помощь: Рамазана Хайруллина спасут дорогие лекарства

13 часов назад
От "безобидной" родинки до меланомы: как предупредить болезнь вовремя

От "безобидной" родинки до меланомы: как предупредить болезнь вовремя

46 минут назад
Стали известны все четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею

Стали известны все четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею

1 час назад
В российских вузах увеличится число бюджетных мест

В российских вузах увеличится число бюджетных мест

1 час назад
Facebook рассказал о разработке "любопытных" роботов

Facebook рассказал о разработке "любопытных" роботов

1 час назад
Эквадор передал личные вещи Джулиана Ассанжа Вашингтону

Эквадор передал личные вещи Джулиана Ассанжа Вашингтону

2 часа назад
Российский военный самолет нарушил воздушные границы Эстонии, уверены в Таллине

Российский военный самолет нарушил воздушные границы Эстонии, уверены в Таллине

3 часа назад
Путин помиловал четырех человек

Путин помиловал четырех человек

3 часа назад
Опять генетика? Учёные выяснили, что влияет на желание завести собаку

Опять генетика? Учёные выяснили, что влияет на желание завести собаку

4 часа назад
Метеорологи: сети 5G отбросят прогнозы погоды в 1980-е

Метеорологи: сети 5G отбросят прогнозы погоды в 1980-е

4 часа назад
Юные исполнители показали высочайшее мастерство на фестивале Astana Piano Passion

Юные исполнители показали высочайшее мастерство на фестивале Astana Piano Passion

4 часа назад
"Робо": вышел трейлер семейной комедии Сарика Андреасяна

"Робо": вышел трейлер семейной комедии Сарика Андреасяна

4 часа назад
Миссия с убийством журналиста была удалена из игры по требованию СМИ

Миссия с убийством журналиста была удалена из игры по требованию СМИ

5 часов назад
Жительница Кракова родила шестерню

Жительница Кракова родила шестерню

5 часов назад
Guardian: Петров и Боширов действовали не одни

Guardian: Петров и Боширов действовали не одни

6 часов назад
Адвокаты Кокорина и Мамаева обжаловали приговор

Адвокаты Кокорина и Мамаева обжаловали приговор

6 часов назад
Для реставрации "Ивана Грозного" в Третьяковке собрали уникальный стол-трансформер

Для реставрации "Ивана Грозного" в Третьяковке собрали уникальный стол-трансформер

6 часов назад
В ближайшие дни грузовикам запретят ездить днем

В ближайшие дни грузовикам запретят ездить днем

6 часов назад
Что полезнее, мясо или рыба: ученые знают ответ

Что полезнее, мясо или рыба: ученые знают ответ

10 часов назад
Выявлены новые потенциально опасные последствия космических полётов

Выявлены новые потенциально опасные последствия космических полётов

10 часов назад
Мошенники пытались отобрать у пенсионерки квартиру с помощью двойника

Мошенники пытались отобрать у пенсионерки квартиру с помощью двойника

10 часов назад
У Audi Q5 может случиться отказ тормозов

У Audi Q5 может случиться отказ тормозов

11 часов назад
Ростовский школьник чуть не сорвался со второго этажа во время побега

Ростовский школьник чуть не сорвался со второго этажа во время побега

11 часов назад
Обзор смартфона Huawei P30: базовый флагман

Обзор смартфона Huawei P30: базовый флагман

11 часов назад
Смартфоны Huawei лишили полноценной версии Android

Смартфоны Huawei лишили полноценной версии Android

12 часов назад
90 секунд - и деньги у мошенников: новая схема кражи денег с карт Сбербанка

90 секунд - и деньги у мошенников: новая схема кражи денег с карт Сбербанка

12 часов назад
Аквариумная рыбка помогла приблизиться к разгадке роли сна

Аквариумная рыбка помогла приблизиться к разгадке роли сна

12 часов назад
Бунт в колонии под Душанбе: убиты три охранника и 29 заключенных

Бунт в колонии под Душанбе: убиты три охранника и 29 заключенных

14 часов назад
Долгожданная награда для Делона и заложники "Евровидения"

Долгожданная награда для Делона и заложники "Евровидения"

23 часа назад
Нина Шацкая споет в Доме музыки о весне и любви

Нина Шацкая споет в Доме музыки о весне и любви

17.05.2019 21:38