12-летнего мальчика, спасшего девочку из колодца, наградят за героизм

В районе Марьино начата проверка дренажной системы после того, как на детской площадке маленькая девочка едва не погибла, провалившись в колодец. Коммунальщики проводят дополнительное укрепление люков. Нам удалось поговорить с подростком, который героически спас попавшего в беду ребенка. В МЧС, кстати, сегодня заявили, что собираются его наградить.

"Тут много ссадин, тут маленький ушиб", — показывает мальчик синяки. Ничего особенного в своем поступке двенадцатилетний Дима не видит. Просто в тот момент иначе поступить не мог. На волоске — жизнь маленькой девочки — это все, о чем он тогда мог думать.

— Было трудно взять девочку, потому что в колодце не было никакого света. Голова кружилась от крика ребенка, от замкнутого пространства, боялся не удержать ее, — рассказывает маленький герой Дмитрий Мешков.



За всем происходящим наблюдали друзья Димы:

— Дима мог сорваться и упасть в воду вниз головой.



Пойти на такой рискованный шаг решили мужчины, которые в момент чрезвычайного происшествия оказались рядом. Они никак не могли помочь девочке — взрослому человеку в узкое пространство не пролезть. Обратились к Диме и он согласился. Вниз головой, над трехметровой ямой с водой, мальчик провисел почти 5 минут.



Как только детей вытащили на поверхность, спасатели кинулись обогревать девочку. В ледяной воде малышка промерзла и промокла насквозь. Согревали специальным термопокрывалом. Диму хвалили, благодарили, даже пытались дать мальчику денег, но он отказался.

Сейчас на месте происшествия — целый десант проверяющих.



"То, что случилось, это результат, скорее всего, вандальных действий, потому что крышки всегда закрыты, ежедневно у нас совершает обход мастер участка", — прокомментировал заместитель генерального директора эксплуатирующей организации Александр Хабаров.



Вот так выглядит тот самый обход парка — люди в форме наблюдают за порядком издалека, а при нашем появлении и вовсе убегают:



— Вы охрана?

— Нет!

Открыть крышку злосчастного люка не так-то и просто. На то, чтобы открутить все болты, даже с помощью шуроповерта, потребуется несколько минут.



После этого эксперимента версия с вандализмом кажется несостоятельной. Причина, по которой двухлетняя девочка провалилась в дренажную систему, возможно, просто халатность.



"Вода уходит через трубу и сливается, соответственно, в дренаж. Когда достигает определенного уровня, подъезжает машина, откачивает воду и опять закрывает", — говорит Александр Хабаров.

Видимо, крышку забыли закрыть, когда из трубы выкачивали воду.

"Вот эта крышка, она легкая, пластиковая, не была закреплена ничем. То есть, если ее ребенок заденет ногой, она просто сваливается и все", — делится мнением очевидец произошедшего.



Детская площадка буквально окружена такими люками. Они здесь через каждые 5-10 метров, ничем не огорожены и в траве их очень трудно заметить.



Оба ребенка, к счастью, не пострадали. Коммунальщики после случившегося решили установить в трубах еще и дополнительные внутренние крышки.