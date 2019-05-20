Стали известны все четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею

На чемпионате мира по хоккею с шайбой, который проходит в Словакии, определилась восьмерка сильнейших, которая примет участие в плей-офф турнира. Последней командой, попавшей в четвертьфинал, стала сборная Швеции, обыгравшая в упорном поединке латвийских хоккеистов.

Ранее от группы В место в плей-офф обеспечили команды России, Чехии и Швейцарии. В группе А участие в играх на выбывание заслужили сборные Финляндии, Канады, США и Германии.

По итогам последнего тура группового этапа, который состоится 21 мая, станут известны четвертьфинальные пары. Плей-офф на чемпионате мира в Словакии стартует 23 мая.