Донской не смог пробиться в основную сетку Roland Garros

Российский теннисист Евгений Донской в стартовой игре квалификации Открытого чемпионата Франции, который проходит в Париже, встречался с представителем США Бьорном Фратанджело. Соперники провели на корте 2 часа 12 минут. Победу в матче одержал американец со счетом 3:6, 6:4, 7:6 (7:3)​​​.

Ранее на турнире россиянин Алексей Ватутин вышел во второй круг квалификации, обыграв в трех сетах австрийского теннисиста Геральда Мельцера со счетом 2:6, 6:1, 7:5.

Напомним, что розыгрыш основной сетки Roland Garros запланирован с 26 мая по 9 июня.