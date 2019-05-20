Глава столбовского отдела чеховской полиции отправлен в СИЗО

Суд в Москве арестовал начальника отдела полиции в Чехове Мухтара Джарасова и его соучастника, обвиняемых в покушении на мошенничество на сумму в 12 миллионов рублей.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала старший помощник руководителя главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова.

В свою очередь руководитель пресс-службы главного управления МВД по Подмосковью Татьяна рассказала, что по данному факту назначено проведение служебной проверки.

Она подчеркнула, что по ее результатам начальник Столбовского района полиции будет уволен из органов МВД по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством. Его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Следствие считает, что Джарасов со своим знакомым и неустановленными лицами с сентября 2014 года по август 2016 года, обещая свое покровительство в решении вопросов, обманным путем получили двенадцать миллионов рублей у двух потерпевших. При получении второй части суммы в размере 6 миллионов рублей, подсудимые были задержаны на месте с поличным.