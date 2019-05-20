Западные страны сочли несвоевременным обсуждение "языковой инквизиции" на Украине

Большинство членов Совета Безопасности ООН не поддержали предложение России провести встречу в связи с принятым на Украине законом о государственном языке.

Как передает "Интерфакс", против заседания высказалось шесть членов Совбеза, пятеро одобрили и четверо воздержались.

Ранее представители США, Германии и Франции сообщили, что будут блокировать заседание, полагая его несвоевременным. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя раскритиковал такую позицию.

Он заявил, что СБ ООН должен дать оценку украинскому закону о языке, поскольку, по мнению Москвы, принятый на Украине документ нарушает минские договоренности.

По словам Небензи, "на Украине на наших глазах вводится языковая инквизиция". Подобные шаги недопустимы в стране, которая заявляет о соответствии европейским стандартам, отметил представитель России.



25 апреля Верховная рада 25 апреля приняла законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", 15 мая его одобрил уходящий президент Украины Петр Порошенко. Документ предписывает, что украинский язык граждане страны должны теперь использовать во всех областях жизни, кроме собственных квартир. За его соблюдением будут надзирать специальные инспектора, которым делегировано право взимать штрафы – как с юридических, так и с физических лиц.