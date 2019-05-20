Хави сыграл последний матч в профессиональной карьере

Экс-футболист сборной Испании и каталонской "Барселоны" Хави завершил профессиональную карьеру игрока. 20 мая в составе катарского клуба "Аль-Саад" 39-летний полузащитник провел последнюю игру против иранского "Персеполиса" в рамках группового этапа азиатской Лиги чемпионов.

Команда Хави уступила сопернику со счетом 0:2. Клуб устроил торжественные проводы испанскому футболисту, который объявил о завершении карьеры еще 2 мая.

Напомним, что в составе сборной Испании Хави стал чемпионом мира. Также он дважды выигрывал чемпионат Европы. Кроме того, на клубном уровне испанский полузащитник четыре раза побеждал в Лиге чемпионов и восемь раз – в чемпионате страны.