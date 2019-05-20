Канадские хоккеисты победили датчан на чемпионате мира

В группе А завершилась игра чемпионата мира по хоккею между сборными Канады и Дании. Канадские хоккеисты взяли верх над соперником со счетом 5:0 и поднялись на второе место в турнирной таблице, опередив американцев.

В составе победителей дубль оформил Сэм Райнхарт. Помимо него отличились Пьер-Люк Дюбуа, Джаред Макканн и Джонатан Маршессо.

В последнем туре канадцы, набравшие 15 очков, сыграют против сборной США (14 баллов). Их встреча состоится 21 мая.

В другой встрече дня сборная Австрии обыграла итальянцев в серии буллитов со счетом 4:3.