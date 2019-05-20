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Политическая нестабильность в Венесуэле 1 час назад

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20 мая 201923:30

Мадуро предложил провести досрочные выборы в парламент Венесуэлы

EPA

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил досрочно провести выборы в парламент, запланированные на конец 2020 года. Сейчас парламент контролируется оппозицией.

"Мы проведем выборы, мы пойдем на досрочные выборы в национальную ассамблею", — приводит агентство Reuters слова президента​​​.

Предыдущие парламентские выборы прошли в Венесуэле в 2015 году. А в январе этого года начались массовые протесты против самого Мадуро вскоре после приведения его к присяге после президентских выборов (они прошли в мае 2018 года). Глава национальной ассамблеи Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя временным главой государства.

Политически и финансово его поддерживают Соединенные Штаты и некоторые европейские страны. США в последнее время ужесточили ряд санкций против Венесуэлы, в том числе против государственных компаний. Вашингтон 28 января объявил о введении санкций в отношении национальной нефтегазовой компании PDVSA.

По заявлениям венесуэльских политиков, с момента "выдвижения" Гуайдо американские и европейские банки конфисковали и заморозили средства правительства Венесуэлы на миллиарды долларов​​​, сообщает РИА Новости.

18 мая глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что Венесуэла готова начать процесс переговоров с американскими коллегами, чтобы обсудить двусторонние отношения.

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