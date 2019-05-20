Забравшийся на Эйфелеву башню мужчина сдался полиции

Телеканал BFM сообщил, что мужчина, залезший по конструкциям Эйфелевой башни до ее верхней части и угрожавший сброситься вниз, сдался спасателям.

Все произошло днем, когда одетый во все черное мужчина на глазах туристов преодолел все ограждения и влез на конструкции второго уровня, после чего без помощи альпинистского оборудования начал подниматься к вершине башни, передает ТАСС.

На место происшествия были вызваны спасатели и полицейские, специально обученные действиям на Эйфелевой башне. Двое спасателей начали переговоры с мужчиной, которые длились несколько часов. Только с наступлением темноты он сдался спасателям и полиции.

Это происшествие произошло в дни торжественного празднования 130-летия Эйфелевой башни.