Минторг США выдал Huawei временную лицензию на возобновление работ

Китайская телекоммуникационная компания Huawei получила от Министерства торговли США временную генеральную лицензию, которая возобновляет ее право обеспечивать обслуживание сетей и предоставлять обновления программного обеспечения для ее мобильных устройств, используемых на территории Америки.

Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США разместило информацию об этом на сайте официальных документов американского правительства (Федерального реестра), сообщает ТАСС.

Сообщается, что эта лицензия будет действовать с 20 мая 2019 года по 19 августа 2019 года.

Этой лицензией американские власти временно отсрочили некоторые торговые ограничения, которые ранее ввели в отношении компании. Но отсрочка не будет распространяться на новые сделки, заключенные уже после вступления в силу ограничений.

В первую очередь американские власти пошли на этот шаг из-за существующих клиентов Huawei. Речь идет о крупных Интернет-провайдерах и поставщиках услуг мобильной связи, которые приобрели сетевое оборудование у Huawei.