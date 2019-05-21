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21 мая 201901:50

Роналду хочет видеть у руля "Ювентуса" Моуринью

EPA

Португальский специалист Жозе Моуринью в следующем сезоне может возглавить туринский "Ювентус". Нападающий "Старой синьоры" Криштиану Роналду сообщил руководству клуба, что был бы не против поиграть под началом своего соотечественника.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, лидер чемпиона Италии хорошо знаком с Моуринью по совместной работе в мадридском "Реале". Также известно, что руководство "Ювентуса" консультируется с Роналду по трансферной политике клуба.

Ранее португальский форвард повлиял на решение туринцев отказаться от услуг Антонио Конте, претендовавшего на место Массимилиано Аллегри.

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