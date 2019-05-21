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21 мая 201903:04

Россияне свели к ничьей первые партии четвертьфинала московского этапа Гран-при FIDE

twitter.com/FIDE_chess

В Москве на первом в сезоне этапе Гран-при Международной шахматной федерации состоялись первые партии четвертьфинальных серий турнира. Все встречи завершились с ничейным результатом. 21 мая будут сыграны вторые партии.

Россиянин Петр Свидлер белыми фигурами сыграл вничью с поляком Радославом Войташеком. Такой же исход поединков оказался в матчах между российским гроссмейстером Александром Грищуком и американским шахматистом Уэсли Со, американцем Хикару Накамурой и россиянином Даниилом Дубовым, китайцем Вэй Йи и россиянином Яном Непомнящим.

Напомним, что призовой фонд московского этапа Гран-при составляет 130 тысяч евро.

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