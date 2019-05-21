Зарубежное финансирование НКО в России выросло более чем на 20%

Зарубежное финансирование российских некоммерческих организаций (НКО) выросло более чем на 20% и составляет 85 миллиардов рублей. Об этом заявил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов.

"Мы хотели бы, чтобы эти огромные средства не уходили под видом образовательных, культурных и прочих программ на манипулирование населением через социальные сети или СМИ", — сказал Гаврилов РИА Новости, сославшись на данные из Росфинмониторинга.

Депутат отметил, что этот вопрос планируется обсудить во вторник на заседании комитета.

Летом 2012 года в России был принят закон об иностранных агентах. Он обязывает организации, занимающиеся политической деятельностью и получающие финансирование из-за рубежа, принимать статус иностранных агентов с последующим занесением в специальный реестр.

В течение почти двух лет вступление в реестр было фактически добровольным, но в начале июня 2014 года был подписан закон о принудительном включении в реестр. Осенью 2017 года были внесены поправки в закон о СМИ, исполняющих функции иноагентов. На СМИ-иноагента распространяются ограничения и обязанности, которые действуют для некоммерческих организаций — иностранных агентов. Поправки стали ответом на требование американского Минюста к телеканалу RT зарегистрироваться в США как иностранный агент.

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