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21 мая 201905:32

Умер трехкратный чемпион "Формулы-1" Ники Лауда

EPA

Трехкратный чемпион мира в классе машин "Формула-1" австрийский гонщик Ники Лауда скончался на 71-м году жизни. Он умер 20 мая через восемь месяцев после операции по трансплантации легких. О смерти экс-пилота сообщили родные Лауды.

"С глубокой печалью мы объявляем, что наш любимый Ники мирно скончался в кругу семьи в понедельник. Он был образцом для подражания и эталоном для всех нас", – говорится в заявлении семьи Лауды, которое цитирует The Guardian.

Напомним, что в начале августа 2018 года бывший спортсмен перенес операцию по трансплантации легких.

На счету Лауды 13 сезонов в "Формуле-1". 25 раз он одерживал победу на этапах Гран-при. В 1975, 1977 и 1984 годах пилот становился чемпионом "Королевских гонок". В 1985 году Лауда завершил профессиональную карьеру.

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