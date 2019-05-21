В торфяных болотах Смоленщины обнаружен штурмовик Ил-2

Штурмовик Ил-2 времен Великой Отечественной войны обнаружили в Смоленской области.

Поисковые работы усложнялись из-за того, что самолет упал в торфяных болотах. На месте крушения штурмовика были найден кислородный баллон, офицерская пряжка, части капота и детали двигателя. Обнаружены также останки двух членов экипажа, передает "Россия 24".

Стали известны имена тех, кто не вернулся с боевого задания в 1943 году. Летчики не успели покинуть сбитый самолет.