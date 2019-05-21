Эксперты МВФ оценят, как Украина выполняет условия по кредитам

Сегодня на Украине, как ожидается, начнет работу миссия Международного валютного фонда. Эксперты МВФ будут оценивать, как страна выполняет условия, поставленные перед нею в обмен на получение кредитов по программе, которая была утверждена в декабре.

Ее объем — почти четыре миллиарда долларов. Около полутора из них были выделены сразу, а вот что с остальной частью как раз и решится по итогам работы миссии фонда.

Хотя в окружении нового президента Украины Владимира Зеленского рассчитывают, что Киев сможет договориться по новой программе либо пересмотреть существующую. Правда, уже после парламентских выборов, то есть в июле-августе. В самой Раде, тем временем, звучат призывы и вовсе отказаться от сотрудничества с МВФ. Однако без помощи фонда сейчас не обойтись, уверены специалисты.

"От кредитов МВФ в сегодняшней ситуации Украина отказаться не может, поскольку в этом году нужно выплатить порядка шести миллиардов долларов по внешнему государственному долгу. И без кредитов МВФ это будет весьма сложно сделать", — заявил Виктор Суслов, бывший украинский министр экономики.