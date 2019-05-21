Во Франции расплодились комары-переносчики трех лихорадок

Число комаров, которые переносят лихорадки Зика, Чикунгунья и денге выросло во Франции, сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве рекомендуют российским туристам во Франции носить закрытую одежду, применять средства, отпугивающие и уничтожающие насекомых, а еще ставить сетку на окна.

Если после возвращения из путешествия состояние ухудшилось, людям советуют сразу же обратиться к врачу, сообщает РИА Новости.

Каждый год во всём мире от заболеваний, передающихся комарами, умирает около 750 тысяч человек. Слюна комаров содержит сотни видов белков. И недавно исследователи обнаружили, что взаимодействие этих соединений с иммунной системой человека вызывает иммунную реакцию, которую можно обнаружить даже спустя несколько дней после укуса насекомого.