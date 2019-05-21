Легендарный Ту-134 совершил свой последний пассажирский рейс

Легендарный самолет совершил свой последний пассажирский рейс в России.

Ту-134 авиакомпании "Алроса" вылетел из Иркутска в город Мирный республики Якутия. На борту было 70 пассажиров.

Из Мирного самолет отправился в музей авиации и космонавтики в Новосибирске, передает "Интерфакс".

В пресс-службе международного аэропорта "Иркутск" сообщили, это был последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский Ту-134. Самолет был выпущен в 1980 году и служил почти 40 лет.