Зеленский просит американцев ужесточить антироссийские санкции

Президент Украины Владимир Зеленский принял представителей администрации и Конгресса США, прибывших в Киев для участия в церемонии инаугурации главы государства, передает "Интерфакс".

Во встрече приняли участие члены официальной делегации во главе с министром энергетики США Риком Перри, специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер, а также сенатор США Рон Джонсон.

На официальном сайте президента говорится, что Зеленский выразил благодарность представителям США за лидерство в деле восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и за помощь в продвижении реформ.

"США — мощный и очень серьезный партнер для Украины, в первую очередь, в преодолении российской агрессии. Самостоятельно преодолеть агрессию России на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь", — заявил Зеленский. Он добавил: "хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против РФ".

Зеленский также поблагодарил США за помощь в сфере безопасности. "У нас очень хороший пример — ваша страна. Реформирование Украины в целом, во всех отраслях, будет происходить не после прекращения огня на Донбассе, а параллельно. Мы хотим стать европейской страной в плане ценностей и прозрачности", — сказал он.

Зеленский выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за поздравления, отметив, что надеется встретиться с ним в ближайшее время.

Позже на встрече в Киеве Зеленский и президент Венгрии Янош Адер обсудили сотрудничество двух стран в продолжении международного давления на Россию.

Как сообщает пресс-служба украинского президента, Зеленский подчеркнул, что российская агрессия на востоке и оккупация Россией Крыма требуют продолжить международное давление на РФ.