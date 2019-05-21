Габриэль Батистута может начать тренерскую карьеру в "Мидлсбро"

Знаменитый аргентинский нападающий Габриэль Батистута получил лицензию тренера и собирается приступить к практике. Высока вероятность, что он возглавить английский "Мидлсбро".

50-летний Батистута является главным претендентом на пост главного тренера "Мидлсбро". Эта должность стала вакантной после отставки Тони Пьюлиса. В прошлом сезоне "Мидлсбро" занял седьмое место в Чемпионшипе.

Габриэль Батистута завершил карьеру в 2013 году. В прошлом году он закончил тренерские курсы и получил лицензию. Кроме того, после завершения карьеры Габриэль снялся в сериале "Дикий ангел", где сыграл самого себя.