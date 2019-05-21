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21 мая 201909:15

"Атлетико" готов приобрести защитника сборной России

Мадридский "Атлетико" проявляет интерес к защитнику ЦСКА и сборной России Марио Фернандесу. Вице-чемпионы Испании могут приобрести Марио уже летом.

Согласно информации "Спорт-Экспресс", "Атлетико" готов заплатить за армейца 30 миллионов евро. Контракт Марио Фернандеса с ЦСКА действует до июня 2022 года.

Ранее, интерес к правому защитнику сборной России обозначил "Зенит". Однако предложение "Атлетико" выглядит более заманчивым.

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