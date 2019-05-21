"Атлетико" готов приобрести защитника сборной России

Мадридский "Атлетико" проявляет интерес к защитнику ЦСКА и сборной России Марио Фернандесу. Вице-чемпионы Испании могут приобрести Марио уже летом.

Согласно информации "Спорт-Экспресс", "Атлетико" готов заплатить за армейца 30 миллионов евро. Контракт Марио Фернандеса с ЦСКА действует до июня 2022 года.

Ранее, интерес к правому защитнику сборной России обозначил "Зенит". Однако предложение "Атлетико" выглядит более заманчивым.