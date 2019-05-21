Эксперта, нашедшего алкоголь в крови сбитого мальчика, приговорили к 10 месяцам исправработ

Судмедэксперт Михаил Клейменов, нашедший в крови сбитого в Балашихе мальчика алкоголь, признан виновным в халатности. В связи с этим Щелковский городской суд назначил ему наказание в виде 10 месяцев исправительных работ.

Трагедия произошла в апреле 2017 года. 6-летний ребенок был насмерть сбит автомобилем во дворе многоэтажки. Виновница ДТП Ольга Алисова была приговорена к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения.

Широкий общественный резонанс история получила после того, как в СМИ попали данные экспертизы, проведенной после смерти мальчика. Эксперт указал, что в крови ребенка находился этиловый спирт в количестве 2,7% — то есть в момент ДТП он находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения.

Последующая комплексная экспертиза, проведенная комиссией из 18 экспертов из ведущих научных, образовательных и экспертных учреждений, доказала, что Клейменов изначально взял образец крови у погибшего ненадлежащим образом, что и привело к его загрязнению, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Между тем отец погибшего ребенка Роман Шимко недоволен столь мягким наказанием эксперта за халатность и намерен обжаловать приговор, передает ТАСС.

В рамках уголовного дела к подсудимому также был заявлен иск о компенсации морального вреда на сумму 10 миллионов рублей. По словам Шимко, в случае удовлетворения иска он отправит эти деньги на благотворительность.