Директор ФСБ: террористы могут распылить химоружие с беспилотников

Выступая на Совете руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ, директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что террористы располагают инфраструктурой для создания химического оружия, передает "Интерфакс".

По словам Бортникова, имеются достоверные сведения о том, что преступники располагают материалами, технологиями и всем необходимым для производства химического оружия и биотоксинов. Для доставки поражающих элементов террористы используют беспилотные летательные аппараты.

Директор ФСБ обратил внимание на то, что современные технологии дают широчайшие возможности бандитам для дистанционного распространения своих идей, привлечения неофитов и постановки задач безуликовым способом, используя для этого, в том числе, и мессенджеры.

Бортников отметил также, что для перемещения денежных средств террористы все чаще используют электронные платежи и криптовалюты.