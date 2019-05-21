Пациентов "Лесной дачи" обворовывал персонал дома-интерната

Пациентов дома-интерната "Лесная дача" обворовывали сами сотрудники учреждения, которое находится в Шегарском районе Томской области. Детали хищений стали известны после расследования, проведенного полицией. Об этом сообщает ГТРК "Томск".

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, персонал "Лесной дачи" регулярно снимал с банковских карт стариков денежные средства. Происходило всё по хорошо отработанной схеме. Сотрудники интерната имели доступ к паспортам своих подопечных. Это позволило им открыть на имена пожилых пациентов карты, с которых и снимались все социальные выплаты.

В преступной группе участвовало пять человек. За год "деятельности" им удалось получить, таким образом, более полутора миллионов рублей. Об этом сообщила старший помощник прокурора Томской области Светлана Крымская. В итоге служба безопасности одного из российских банков заподозрила хищение.

Четверо из подозреваемых были уволены сразу после возбуждения уголовного дела. Часть похищенных средств уже возвращена. Сейчас у дома-интерната — новый руководитель, который гарантировал безопасность персональных данных пациентов "Лесной дачи".