"Манчестер Юнайтед" намерен купить полузащитника "Бенфики"

"Манчестер Юнайтед" собирается приобрести полузащитника лиссабонской "Бенфики" Жоау Фелиша. Самый титулованный клуб Англии готов заплатить за 19-летнего футболиста 105 миллионов фунтов стерлингов.

"Манчестер Юнайтед" – не единственный претендент на Жоау Фелиша. Мадридский "Атлетико" видит в юном португальце замену уходящему в "Барселону" нападающему Антуану Гризману. Не исключено, что в спор вступят еще несколько клубов.

В нынешнем сезоне Жоау Фелиш выходил на поле в 43 матчах. На счету португальца 20 голов и 19 точных передач.