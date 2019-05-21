Мадуро предлагает провести досрочные парламентские выборы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал провести досрочные выборы в Национальную ассамблею (парламент), передает "Интерфакс".

"Давайте проведем выборы в Национальную ассамблею. Пускай это будет мирное решение, основанное на избирательном процессе, демократическое и конституционное", — сказал Мадуро.

По законодательству Венесуэлы, очередные выборы в Национальную ассамблею должны пройти в 2020 году. Предыдущее голосование состоялось в декабре 2015 года.

Как известно, в Венесуэле 21 января начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге.

Глава национальной ассамблеи Хуан Гуаидо незаконно назвал себя временным главой государства. О признании Гуаидо заявили многие страны Запада во главе с США.

При этом Мадуро назвал главу парламента марионеткой США.

Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.