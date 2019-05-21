Число долгов по штрафам ГИБДД за год выросло на четверть

В первом квартале 2019 года на исполнении в Федеральной службе судебных приставов находилось 19,1 миллиона постановлений Госавтоинспекции. В аналогичном периоде прошлого года их было 15,4 миллиона, что на четверть меньше. Об этом передает News.ru, ссылаясь на данные пресс-службы ведомства.

Выросла и сумма общей задолженности. Например, в прошлом году за первый квартал она составляла 13,8 миллиарда рублей, а в 2019 — уже 16 миллиардов. Среди регионов можно выделить лидеров по количеству штрафов ГИБДД и сумме задолженности, к ним относятся Москва (1,8 миллиарда рублей) и Московская область (1,9 миллиарда).

В сообщении ведомства говорится, что самые злостные неплательщики административных штрафов Госавтоинспекции также проживают на территории Москвы и Московской области.

В первом квартале текущего года по штрафам ГИБДД взыскали 3,5 миллиарда рублей — это на 408,3 миллиона рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов высказал предположение, что увеличение количества находящихся на исполнении у судебных приставов штрафов ГИБДД может быть связано с улучшением информационного взаимодействия между приставами и ГАИ. "То есть больше штрафов начали приходить в автоматическом режиме", — отметил координатор движения.

Также увеличение числа задолженностей может быть связано со снижением реальных доходов населения. "Все меньше и меньше свободных денег остается у людей. И уж тем более тратить их на штрафы становится все сложнее", — высказал свое мнение независимый экономический эксперт Антон Шабанов.

Ранее в News.ru сообщалось, что Счетная палата сочла рост реальных доходов населения жителей России в 2019 году маловероятным. Отмечается, что несмотря на рост цены нефти марки Urals, а также укрепление курса рубля в январе-марте, инфляция за март ускорилась до 5,3 процента в годовом выражении. На фоне этого на 2,1 процентного пункта выросло промышленное производство, оборот розничной торговли — на 1,8. В то же время располагаемые денежные доходы населения потеряли 2,3 процентного пункта.

В апреле 2019 года Совет Федерации одобрил закон о наделении судебных приставов полномочиями по организации международного розыска. В связи с этим они смогут запрашивать нужную информацию в соответствии с международными договорами, а также напрямую сотрудничать с коллегами из других стран.

Ранее сообщалось, что в России может появиться база Госавтоинспекции, которая будет содержать информацию о злостных нарушителях правил дорожного движения. Также ГАИ хочет получить доступ к информации о пациентах, состоящих на учете в психоневрологических и наркологических диспансерах.