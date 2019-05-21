Тальков-младший заплатил 200 тысяч за повторную езду пьяным
Чертановский суд Москвы приговорил к штрафу в размере 200 тысяч рублей сына советского певца Игоря Талькова за повторную езду в пьяном виде. Также он лишен водительских прав на два года.
Ранее прокурор попросил приговорить Игоря Талькова-младшего к штрафу в размере 250 тысяч рублей, а также лишению прав на три года. "Признать Талькова виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с дополнительным наказанием в виде лишения права управлять транспортными средствами сроком на два года", — передает слова судьи Нины Пономаревой РИА Новости.
Тальков-младший хотел скорее уладить этот вопрос, потому дело рассматривалось в особом порядке и обвиняемый полностью согласился с предъявленным ему обвинением. Ранее он заявлял, что не употребляет алкоголь с 2014 года, придерживается вегетарианства, а от сдачи анализа отказался из принципа. Такой порядок принятия судебного решения предусматривает полное признание вины и отказ от исследования доказательств и допроса свидетелей, что является смягчающим обстоятельством. В таком случае суд не может назначить обвиняемому максимальное наказание, предусмотренное вменяемой статьей.
В суде музыкант также пояснил, что является женатым человеком, проживает с супругой и двумя несовершеннолетними детьми в Москве. По его словам, в среднем в месяц концертная деятельность приносит ему около 100 тысяч рублей.
28 ноября 2018 года Игорь Тальков-младший, находящийся за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, был остановлен инспектором ДПС. До этого его уже лишали прав управления транспортным средством на полтора года летом 2016 года. Сотрудник ДПС выявил у мужчины признаки алкогольного опьянения и предложил пройти ему медицинское освидетельствование, но тот отказался. На основании этого было возбуждено уголовное дело по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".
Тальков-младший является основателем музыкальной группы "МирИмиР". В 2001 году он впервые вышел на большую сцену в Государственном Кремлевском дворце, открывая концерт в память о своем отце.
Сейчас
США планируют ввести санкции против "Северного потока-2"
Картина дня
-
Зеленский официально стал президентом Украины
- Google прекращает сотрудничество с Huawei
- Путин помиловал четырех человек
- Побег министра Супрун попал на видео
- Комары во Франции разносят страшные болезни
Самое читаемое
-
Юрий Беляев сделал позорное признание, рассказав о первой встрече с Татьяной Абрамовой
- Перед смертью молодого инспектора ГАИ пытали. Видео
- Мать сломала младенцу череп, разозлившись на его плач
- Женщина родила шестерню вопреки всем прогнозам
- Шок: что нашли эксперты в покупном шашлыке
Телеканал "Россия"
-
Вышел первый трейлер многосерийной драмы "Зулейха открывает глаза"
- Тайна смерти и завещания Алексея Булдакова
- "Екатерина": долгожданное продолжение сериала. Скоро!
- "Последняя неделя". Новый сериал в 21.00
Евровидение-2019
-
Результат не понизил, Россию не подвел: Лазарев об итогах "Евровидения"
- Дункан Лоуренс – победитель конкурса "Евровидение-2019"
- Финал. Полная видеозапись трансляции
Вести.Экономика
-
Huawei дали отсрочку. Дедлайн - 19 августа
- Топ-10 городов мира с самыми высокими зарплатами
- Какой подарок МВФ преподнесет Зеленскому?
- Рубио: капитализм душит экономику США
- Рекордный рост облигаций РФ спасает рубль от внешнего негатива
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPad mini 2019: недостающее звено
- В России начали серийный выпуск интерфейса "мозг-компьютер"
- Обзор смартфона Samsung Galaxy A30: породистый, но доступный
- Складной Samsung Galaxy Fold разобрали на детали
- Cтарые игры воскрешают, улучшая графику нейросетями
Авто.Вести.Ru
-
BMW M5 получил салон из золота
- В России назвали самые продаваемые машины с "механикой"
- Обновленная Skoda Superb получит версию Scout
- В ближайшие дни грузовикам запретят ездить днем
- Эксперты определили самые надежные подержанные автомобили
Недвижимость
-
5 стран с самым доступным жильем у моря
- Раздельный сбор мусора будут стимулировать финансово
- Как это устроено: что такое технопарк, и для чего он нужен
- Туристам предлагают поселиться в гигантской картофелине
- Самым лучшим небоскребом будущего стал мусорный полигон
- Женщина приютила 60 кошек, теперь ее хотят выселить
Вести.Медицина
-
Говорят ученые: если вы не достигли успеха в молодости, ждите его после 50 лет
- Голодание против рака: мифы и факты
- Кругом обман: почему паста с углем не отбеливает зубы (и даже вредит им)
- Изжога от кофе: как сделать напиток более мягким?
- Осторожно, газы: неочевидная проблема диет с высоким содержанием белка
Вести в 20.00
-
Инаугурация Зеленского
- В российских вузах увеличится число бюджетных мест
- Подросток нырнул в узкий люк, чтобы спасти ребенка
Вести-Москва
-
Мать, оставившую ребенка в поликлинике, отпустили на свободу
- Коммунальщики проверяют люки в Марьине
- Большое кольцо метро: достроена "Авиамоторная"
- В российских вузах станет больше бюджетных мест
- "Ивана Грозного" после реставрации защитят бронированным стеклом
- Персонажей "Мастера и Маргариты" вернули на Патриаршие пруды
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Ультраобработанные продукты способствуют перееданию и набору веса
- Искусственный интеллект идёт на войну
- Рукопись Войнича раскрывает новые тайны
- Новый материал позволяет эффективно добывать уран прямо из морской воды
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
Не наказуемо? Почему отпустили бросившую ребенка в поликлинике мать
- Быть начеку! Как обезопасить банковские карты от мошенников
- Попавшую в столичную больницу с укусами девочку отправят в соцучреждение
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Задержан избивший пенсионерку в храме москвич