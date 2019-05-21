Тальков-младший заплатил 200 тысяч за повторную езду пьяным

Чертановский суд Москвы приговорил к штрафу в размере 200 тысяч рублей сына советского певца Игоря Талькова за повторную езду в пьяном виде. Также он лишен водительских прав на два года.

Ранее прокурор попросил приговорить Игоря Талькова-младшего к штрафу в размере 250 тысяч рублей, а также лишению прав на три года. "Признать Талькова виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 264​​​.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с дополнительным наказанием в виде лишения права управлять транспортными средствами сроком на два года", — передает слова судьи Нины Пономаревой РИА Новости.

Тальков-младший хотел скорее уладить этот вопрос, потому дело рассматривалось в особом порядке и обвиняемый полностью согласился с предъявленным ему обвинением. Ранее он заявлял, что не употребляет алкоголь с 2014 года, придерживается вегетарианства, а от сдачи анализа отказался из принципа. Такой порядок принятия судебного решения предусматривает полное признание вины и отказ от исследования доказательств и допроса свидетелей, что является смягчающим обстоятельством. В таком случае суд не может назначить обвиняемому максимальное наказание, предусмотренное вменяемой статьей.

В суде музыкант также пояснил, что является женатым человеком, проживает с супругой и двумя несовершеннолетними детьми в Москве. По его словам, в среднем в месяц концертная деятельность приносит ему около 100 тысяч рублей.

28 ноября 2018 года Игорь Тальков-младший, находящийся за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, был остановлен инспектором ДПС. До этого его уже лишали прав управления транспортным средством на полтора года летом 2016 года. Сотрудник ДПС выявил у мужчины признаки алкогольного опьянения и предложил пройти ему медицинское освидетельствование, но тот отказался. На основании этого было возбуждено уголовное дело по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".

Тальков-младший является основателем музыкальной группы "МирИмиР". В 2001 году он впервые вышел на большую сцену в Государственном Кремлевском дворце, открывая концерт в память о своем отце.