Из военного музея в Польше выгнали музыкантов, исполнявших "Темную ночь"

Из музея Второй Мировой войны в польском Гданьске за исполнение песни "Темная ночь" выгнали певца Петра Косевского и его друзей.

Директор музея Карол Навроцкий потребовал прекратить ее петь, объяснив, что это песня "большевистская" и в Польше запрещена.

Когда Косевский возмутился, директор польского военного музея попросил музыкантов собрать вещи и покинуть музей, передает "РИА Новости".

В своем "Фейсбуке" польский исполнитель написал, что он и его друзья очень расстроились и были шокировны таким "вульгарным поведением в культурном учреждении".

По признанию Косевского, он думал, что "искусство сможет объединить нас", что "слушая сентиментальные песни военных лет, мы поразмышляем над тем, какой была война, и что мы можем сделать, чтобы этот ужас никогда не повторился".

"Вы даже не представляете, как я ошибался", — заключает польский музыкант.

"Темная ночь" была написана в 1943 году для фильма "Два бойца" Никитой Богославским и Владимиром Агатовым. В разные годы ее пели многие известные артисты, но более всего она известна в исполнении Марка Бернеса.