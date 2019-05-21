Иван Телегин может в НХЛ стать партнером Овечкина и Кузнецова

Нападающий хоккейной команды России и столичного ЦСКА Иван Телегин, который со сборной стал олимпийским чемпионом, а с клубом выиграл Кубок Гагарина-2019, скорее всего переберется в НХЛ. А там 27-летний форвард может стать партнером Александра Овечкина и Евгения Кузнецова по "Вашингтон Кэпиталз".

Как уже сообщали Вести.Ru, контракт Телегина с армейской командой закончился и он его пока не продлил. При этом и сам хоккеист, и его агенты намекали, что Иван собирается в заокеанскую Национальную хоккейную лигу.

Впрочем, "Вашингтон" – это лишь один из вариантов продолжения карьеры для Телегина. Ранее он играл в Американской хоккейной лиге в фарм-клубе "Виннипега Джетс", так что и канадский клуб вполне может претендовать на нападающего. Кроме того, как сообщает "Бизнес Online", россиянином интересуется "Буффало Сейбрз".