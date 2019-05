В Лигу Европы пробилась студенческая команда из Уэльса

В новом розыгрыше футбольной Лиги Европы наряду с профессиональными клубами сыграет и полу-любительская команда "Кардифф Метрополитэн" из Уэльса. Клуб, составленный из учащихся университета Кардиффа, пробился в евротурнир по итогам чемпионата этой части Британии.

За "Метрополитэн" выступают будущие тренеры по разным видам спорта, а также студенты, изучающие спортивную психологию, анализ деятельности атлетов и другие специальности, связанные со спортом, сообщает Евроспорт.Ru. В финале плей-офф за путевку в Лигу Европы они обыграли профессиональный клуб "Бала Таун" в серии пенальти после счета 1:1.

📆 The draw for the Europa League preliminary round takes place 3 weeks today. Not long to wait until we find out our opponents! 🏹🏹 pic.twitter.com/PGgB62CsRr