Парусный спорт. "Броненосец" готовится к старту 52 Super Series
На испанском острове Менорка стартуют первые гонки нового сезона регаты яхт класса ТР52 – 52 Super Series. На старт первого этапа Menorca 52 Super Series Sailing Week выйдет 11 команд из восьми стран, в том числе и "Броненосец" под вымпелом яхт-клуба Санкт-Петербурга.
Для единственной российской команды в серии это старт большого пути. Спустя год перерыва выступлений в 52 Super Series "Броненосец" возвращается состав центральной серии международных Гран-при гонок килевых яхт. Подготовка к столь крупному событию была длительной и кропотливой.
Завершив сезон 2017 года на пятой строчке, экипаж "Броненосца" был реорганизован. Часть экипажа была приглашена в команды "Кубка Америки" и, соответственно, заменена новыми спортсменами. Расширилась и российская часть экипажа. Вместе с Владимиром Любомировым, в составе "Броненосца" Павел Карачов (триммер), Алексей Кулаков (баковый), Егор Ларионов (гриндер), Александр Екимов (триммер). На берегу техническое обеспечение осуществляют Владимир Иконников и Дмитрий Арсеньев.
Важные изменения произошли в тактической группе команды. В связке с титулованным тактиком Морганом Ларсоном на позиции стратега в серии дебютирует олимпийский чемпион в классе "470", хорват Шиме Фантела, который также будет и вторым рулевым.
Практически год шла постройка новой лодки ТР52 "Броненосец" на известной испанской верфи Longtitude Zero по проекту Botin Sudio. Новая лодка российской команды станет единственной во флоте серии, спущенной на воду в этом году. Большая часть флота выступает на болидах 2018 года постройки.
"Обкатку" новая лодка прошла в интенсивных тренировочных сессиях в Валенсии, а "боевое крещение" состоялось в рамках Palma Vela в начале мая. Соревнуясь с будущими соперниками по 52 Super Series, "Броненосец" сумел дважды финишировать в тройке.
"Можно сказать, что у команда располагает всем необходимым для успешного старта в новом сезоне, — говорит рулевой и капитан команды Bronenosec Владимир Любомиров, — у нас новая лодка и, в большинстве своем, опытный экипаж. С другой стороны, мы год не соревновались в классе, то есть, у соперников просто больше часов на воде".
Прогноз погоды на акватории Менорки обещает преимущественно легкие ветра. Соревнования Menorca 52 Super Series Sailing Week продлятся с 21 по 25 мая включительно.
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