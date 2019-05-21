Поволжье отметило День Волги. Праздничные мероприятия, посвященные самой полноводной в Европе реке, прошли во многих населенных пунктах. Тверской регион не остался в стороне, сообщает ГТРК "Тверь".

Одна из главных задач праздника — лишний раз обратить внимание на экологическое состояние реки, напомнить о ее проблемах. Поэтому в этот день организаторы проводят различные эко-акции, в том числе по расчистке речных берегов. Самым значимым мероприятием, организованным в рамках празднования, стал всероссийский экомарафон "Чистая Волга". В регионе к нему присоединилось восемьсот волонтеров.

Самая большая река России издавна является источником вдохновения для художников и писателей. На ее берегах традиционно устраиваются фотовыставки, проводятся семинары и лекции, концерты и ярмарки. А впервые День Волги отметили 11 лет назад в Нижнем Новгороде.