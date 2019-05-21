Президент Абхазии заявляет о попытках захвата власти

Президент Абхазии Рауль Хаджимба выступил с обращением к жителям, в котором заявил о попытках захвата власти в республике. По его словам, действия оппозиции обостряют общественно-политическую ситуацию​​​.

"Факты, наблюдаемые нами в последние дни, свидетельствуют о попытках захвата власти, несмотря на то, что лидеры оппозиции пытаются объяснить их благими демократическими устремлениями", — заявил президент в обращении, опубликованном на своем официальном сайте.

По словам Рауля Хаджимбы, действия оппозиционных сил обнажили суть своих главных намерений, которые внешне проявляются под благовидным предлогом заботы о состоянии здоровья депутата Аслана Бжания. На самом деле целью оппозиции является досрочная отставка главы государства.

20 мая абхазская оппозиция объявила бессрочную "акцию неповиновения" у здания парламента в Сухуме после решения депутатов не переносить выборы президента с лета на осень. Оппозиционеры требуют отставки действующего главы республики.

Ночью сторонниками оппозиции перекрыты посты ДПС на республиканской трассе. 21 мая протестующие заявили о решении разблокировать движение. При этом они отметили, что если их требования не будут удовлетворены, то они вновь перекроют главную автомагистраль страны.

Представители оппозиции заблокировали проезд через реку Бзыбь в Гагрском районе и в селе Тамыш Очамчырского района. В акции участвовали до 60 человек, сообщает ТАСС.

По последним данным, на площади перед парламентом в Сухуми собрались около 300 человек. Они требуют переноса даты выборов и отставки президента. Сотрудники милиции охраняют общественный порядок, также стянут спецотряд быстрого реагирования МВД Абхазии. Представители власти не выходили к участникам оппозиционного митинга.

Ранее оппозиция потребовала перенос даты выборов в связи с ухудшением самочувствия основного кандидата на пост президента от оппозиционного блока Аслана Бжании, которого из-за резкого недомогания госпитализировали в Москве.

Оппозиция и члены семьи Бжании заявляют о том, что он мог быть отравлен. Президент Рауль Хаджимба поручил обнародовать данные о здоровье кандидата от оппозиционного блока. Группа генпрокуратуры Абхазии 20 мая в Москве приступила к работе для проверки информации о возможном отравлении кандидата от оппозиции.