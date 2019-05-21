Экспедиция ученых отправляется в горы Южной Осетии на поиски пропавшего леопарда

Учёные Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова пытаются выяснить судьбу леопарда по кличке Эльбрус. Его и еще несколько особей в июле прошлого года выпустили в природу в рамках программы по восстановлению популяции переднеазиатского леопарда. Всех снабдили GPS-ошейниками, однако, с февраля сигналы от Эльбруса стали приходить из одной точки — это труднодоступный горный район.

Как рассказал "Вести Сочи" директор института Вячеслав Рожнов, непонятно, что могло произойти - либо леопард скинул ошейник, либо он попал под лавину. "Снег почти растаял, опасность схода лавин прошла. Будем выяснять что стало с леопардом. Хотим надеемся на лучшее", — заверил Вячеслав Рожнов.

22 мая учёные Института проблем экологии и эволюции отправятся в экспедицию в горы Южной Осетии на поиски Эльбруса. Там же оценят кормовую базу региона. Это необходимо для принятия решения в какой из районов в 2020 году выпустить пять молодых леопардов. Как сообщает пресс-служба РГО, в настоящее время в Центре восстановления леопарда в Сочи растут пять детенышей. Котята леопарда родились 5 июня 2018 года. Вот их затем и планируют выпустить на территории Кавказского заповедника и Алании.