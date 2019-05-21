Мхитарян не поможет "Арсеналу" в финале Лиги Европы

Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян не сыграет в финале Лиги Европы с "Челси". Армянский легионер решил отказаться от поездки в Баку.

Причина отказа Мхитаряна от участия в матче сложные отношения Армении и Азербайджана. Две закавказский страны находятся в состоянии конфликта из-за территориального спора. И хотя принимающая сторона гарантировала Мхитаряну полную безопасность во время пребывания в Баку, Генрих решил отказаться от поездки в Азербайджан.

"Арсенал" с пониманием отнесся к решению своего футболиста. Никаких санкций к полузащитнику применено не будет.